news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 23 декабря 2024 14:16

В Татарстане создадут центр для адаптации мигрантов

Скопировать ссылку

Татарстан стал участником пилотного проекта по созданию центров для адаптации мигрантов. Об этом сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова на шестом заседании Госсовета РТ.

«В следующем году в регионах России начнут работать центры для адаптации мигрантов. Это необходимо, чтобы приезжие знали традиции и правила поведения в российском обществе, могли адекватно взаимодействовать с местным населением», – рассказала глава Минкультуры.

В пилотном проекте помимо Татарстана принимают участие Хабаровский край, Кемеровская и Челябинская области, Якутия.

«В этих регионах планируется организовать адаптационные центры на базе государственных бюджетных учреждений или автономных некоммерческих организаций, учредителем которых является субъект РФ», – уточнила министр.

Аюпова добавила, что созданная организация должна вести деятельность по социальной и культурной адаптации иностранцев.

«Пилотным регионам рекомендовано определить перечень работодателей, привлекающих иностранных работников, для участия в проекте. Исполнительными органами региона ведутся переговоры с работодателями для последующего подписания соглашения о взаимодействии по проекту», – отметила она.

По словам министра, в Татарстане 58 работодателей выразили желание сотрудничать в рамках проекта.

#мигранты #трудовые мигранты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100