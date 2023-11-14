В России ужесточат порядок выдачи маткапитала

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Материнский капитал перестанут выдавать на детей, рожденных за рубежом до приобретения родителями российского гражданства. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Государственная Дума.

Таким образом, в законе закрепят, что выплата положена только на детей, имеющих гражданство РФ по рождению. При этом гражданином России должен быть и получатель выплаты.

Такие нюансы определяются законом о гражданстве. К примеру, получить маткапитал можно, если оба родителя граждане РФ либо один из них является иностранцем, однако ребенок родился на территории России.

«Таким образом, после вступления документа в силу иностранцы, которые приехали в Россию и получили гражданство РФ, не смогут получить маткапитал на детей, родившихся до этого за рубежом», — говорится в телеграм-канале нижней палаты парламента.

Уточняется, что жители новых субъектов Федерации могут получить материнский капитал вне зависимости от основания и сроков приобретения гражданства РФ. В начале этого года Президент Владимир Путин предложил расширить данную программу для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Право на такую меру теперь есть и у жителей новых субъектов. Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года. То есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России», — сказал он, оглашая Послание Федеральному собранию.