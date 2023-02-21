Президент РФ расширил программу выплаты материнского капитала в новых регионах России

Выплачивать материнский капитал семьям новых регионов России, дети в которых родились, начиная с 2007 года, предложил Президент Владимир Путин. Оглашая послание Федеральному собранию, он напомнил, что ранее на такой же шаг власти пошли при поддержке семей Крыма и Севастополя.

С 1 февраля маткапитал вновь проиндексирован на величину фактической инфляции за прошлый год – на 11,9%. В целом объем бюджетных расходов на поддержку семей в России вырос в разы, он является самым быстрорастущим разделом бюджета страны, подчеркнул Президент.

«Право на такую меру теперь есть и у жителей новых субъектов. Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года. То есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России», – сказал Путин.

Напомним, в этом году сумма маткапитала при рождении первенца составит 589,5 тыс. рублей, при рождении второго ребенка – 779 тыс. руб. Если родители уже получали маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составит 189,5 тыс. рублей.