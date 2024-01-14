В России увеличилось число людей с зарплатами от 100 тыс. рублей

По итогам 2022 года доля россиян, зарабатывающих более 100 тыс. рублей в месяц, выросла до 7,4%. Это максимальные значения с начала ведения статистики, сообщает РИА Новости после изучения данных Росстата.

За год доля людей с такими доходами увеличилась на 1,7%. Также рост отмечен и по числу работников с зарплатами от 60 до 100 тыс. — 15,3%, или +2,7% с 2021 года. 13,5% жителей страны получают от 45 до 60 тыс., а от 27 до 45 тыс. рублей — 27,4%.

По более низким доходам, согласно сообщению, наоборот, отмечено снижение. Доля тех, чья зарплата составляет от 19 до 27 тыс. рублей, сократилась на 1% — до 16,1%, от 10 до 19 тыс. — на 3,9%, до 15,9%. Зарплата в размере, не превышающем 10 тыс. рублей, зарегистрирована у 4,4% россиян. Это на 2,8% меньше, чем в 2021 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2022 году из черты бедности в России вышли 1,7 млн человек.