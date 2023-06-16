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В 2022 году из черты бедности в России вышли 1,7 млн человек
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Из черты бедности в России в прошлом году вышел 1,7 млн человек, а уровень бедности стал ниже двухзначной отметки — 9,8%. Об этом на открытии пленарного заседания ПМЭФ заявил Президент России Владимир Путин.
«Мы адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан. Их доходы за год выросли примерно на 30%», — заявил глава государства.
Он подчеркнул, что акцент на сокращении бедности и неравенства стал важным фактором успешного преодоления проблем прошлого года.
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