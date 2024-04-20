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Общество 20 апреля 2024 18:38

В России увеличат поддержку для разработчиков инновационных медтехнологий

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В России увеличат объем средств, направляемых на поддержку разработок инновационных технологий и продукции в сфере медицины. Соответствующее поручение Президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Поддержка будет расширена по отношению к общему объему бюджетных расходов на науку и технологическое развитие.

Также, напомним, глава государства поручил до конца года запустить в России нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья.

#медицина #Владимир Путин #нацпроекты #национальные проекты
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