В России увеличат поддержку для разработчиков инновационных медтехнологий

В России увеличат объем средств, направляемых на поддержку разработок инновационных технологий и продукции в сфере медицины. Соответствующее поручение Президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Поддержка будет расширена по отношению к общему объему бюджетных расходов на науку и технологическое развитие.

Также, напомним, глава государства поручил до конца года запустить в России нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья.