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В России увеличат поддержку для разработчиков инновационных медтехнологий
В России увеличат объем средств, направляемых на поддержку разработок инновационных технологий и продукции в сфере медицины. Соответствующее поручение Президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.
Поддержка будет расширена по отношению к общему объему бюджетных расходов на науку и технологическое развитие.
Также, напомним, глава государства поручил до конца года запустить в России нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья.
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