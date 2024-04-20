Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
До конца года в России запустят нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья
К концу 2024 года России должен быть разработан и запущен национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья. Поручение Президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.
Правительство должно опеделить источники и объем финансирования проекта.
В рамках нацпроекта будут реализованы программы по повышению эффективности профилактических программ. Это поможет повысить процент выявления состояний и заболеваний на ранних стадиях, а также рисков их развития.
Кроме того, он включит задачи по развитию персонализированной, предикативной и профилактической помощи, регенеративной медицины, разработке и применению биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных средств, препаратов, которые бдут изготавливать для конкретного пациента.
Важное направление – внедрение отечественных препаратов и медизделий в практическое здравоохранение, создание индивидуальных программ питания и ряд других.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»