До конца года в России запустят нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья

К концу 2024 года России должен быть разработан и запущен национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья. Поручение Президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Правительство должно опеделить источники и объем финансирования проекта.

В рамках нацпроекта будут реализованы программы по повышению эффективности профилактических программ. Это поможет повысить процент выявления состояний и заболеваний на ранних стадиях, а также рисков их развития.

Кроме того, он включит задачи по развитию персонализированной, предикативной и профилактической помощи, регенеративной медицины, разработке и применению биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных средств, препаратов, которые бдут изготавливать для конкретного пациента.

Важное направление – внедрение отечественных препаратов и медизделий в практическое здравоохранение, создание индивидуальных программ питания и ряд других.