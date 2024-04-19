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В России утвердили единую форму решения общего собрания членов СНТ по газификации
Росреестр представил проект типовой формы решения общего собрания членов СНТ по вопросам газификации жилых домов, расположенных на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Доступ к программе социальной газификации владельцы участков получили 17 апреля 2024 года.
Отмечается, что проект протокола разработан совместно с Минэнерго России, ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Мособлгаз» для формирования единой правоприменительной практики. Ознакомиться с ним можно по ссылке.
Расширить программу на владельцев участков в СНТ ранее поручил Президент России Владимир Путин. Кроме того, по поручению главы государства программа стала бессрочной.
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