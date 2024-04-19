В России утвердили единую форму решения общего собрания членов СНТ по газификации

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Росреестр представил проект типовой формы решения общего собрания членов СНТ по вопросам газификации жилых домов, расположенных на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Доступ к программе социальной газификации владельцы участков получили 17 апреля 2024 года.

Отмечается, что проект протокола разработан совместно с Минэнерго России, ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Мособлгаз» для формирования единой правоприменительной практики. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Расширить программу на владельцев участков в СНТ ранее поручил Президент России Владимир Путин. Кроме того, по поручению главы государства программа стала бессрочной.