В России установлен новый суточный максимум смертей от Covid-19 за все время пандемии

За сутки в России от коронавируса умерли 1239 человек, что стало новым максимальным значением с начала пандемии, следует из данных Оперативного штаба.

Наибольшее количество смертей было зафиксировано в Москве (98), Санкт-Петербурге (82) и в Московской области (55).

Накануне сообщалось о 1211 летальных исходах от Covid-19.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявлял, что на прошлой неделе показатель смертности от коронавируса в 56 странах мира вырос более чем на 10%

Общий суточный прирост заражения в России составил 38 058 новых случаев в 85 регионах. За сутки в стране полностью поправились 34 565 человек.

10 ноября на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным и членами Правительства вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что для успешной борьбы с коронавирусом коллективный иммунитет в России должен составлять не менее 80%.