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Ру Тат
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28 сентября 2021  12:29

В России установлен новый антирекорд суточной смертности с начала эпидемии Covid-19

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За последние сутки в России было официально зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки с начала пандемии — 852 человека. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в России составил 21 559.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве (2541) и Санкт-Петербурге (1530), а также в Московской (1450), Самарской (586) и Воронежской (551) областях.

В России продолжается прививочная кампания, направленная на профилактику новой коронавирусной инфекции.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации от Covid-19, отмечая эффективность и безопасность отечественных препаратов. 

#Владимир Путин #Коронавирус #вакцинация
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