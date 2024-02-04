news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 4 февраля 2024 11:14

В России ускорится допуск компаний к международным автоперевозкам

Скопировать ссылку

С 1 сентября в России в четыре раза ускорится допуск отечественных компаний к международным автоперевозкам. Если сейчас процедура занимает 20 дней, то затем — 5, сообщает пресс-служба Правительства.

Повысить скорость оказания госуслуги удастся за счет сокращения числа документов, которые должна предоставить транспортная компания. Так, в зависимости от груза число документов составит от одного до трех. Остальные поступят в Ространснадзор благодаря межведомственному взаимодействию.

В Правительстве ожидают, что мера позволит сократить издержки бизнеса, а также повысить объемы внешней торговли.

#грузоперевозки #Правительство
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2