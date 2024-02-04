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В России ускорится допуск компаний к международным автоперевозкам
С 1 сентября в России в четыре раза ускорится допуск отечественных компаний к международным автоперевозкам. Если сейчас процедура занимает 20 дней, то затем — 5, сообщает пресс-служба Правительства.
Повысить скорость оказания госуслуги удастся за счет сокращения числа документов, которые должна предоставить транспортная компания. Так, в зависимости от груза число документов составит от одного до трех. Остальные поступят в Ространснадзор благодаря межведомственному взаимодействию.
В Правительстве ожидают, что мера позволит сократить издержки бизнеса, а также повысить объемы внешней торговли.
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