В России уровень коллективного иммунитета к Covid-19 упал ниже 15%

За прошедшую неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился сразу на 2,3% и достиг 14,3%. Информация опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

«Коллективный иммунитет — 14,3%», — говорится в сообщении. На предыдущей неделе его уровень составлял 16,6%.

Уточняется, что первым компонентом вакцины за эти дни привилось более 93,3 млн человек, двумя — почти 89 млн.

Напомним, что в июле в России перестали действовать ограничения по Covid-19: масочный режим, запрет на работу общепита ночью, ряд мер для пересечения границы. В Татарстане некоторые меры были приняты даже раньше, чем на федеральном уровне.

Тем не менее Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ускорить темпы прививочной кампании в республике. Он подчеркнул, что осенью наступит период, неблагоприятный по заболеваемости различными вирусами.