В России упростили рефинансирование ипотеки с помощью маткапитала

Российским семьям с детьми упростили процедуру рефинансирования ипотеки с помощью материнского капитала. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РФ.

«Правительство внесло изменения в список обязательных документов, которые заемщик должен предоставить в Пенсионный фонд, чтобы использовать средства материнского капитала на рефинансирование ипотеки. Из списка исключена справка от рефинансирующего банка, подтверждающая направление средств на погашение первоначального кредита», – сказано в сообщении.

Заемщикам нужно предоставить документ о получении кредита от банка, изначально выдавшего ипотеку. Это поможет семьям с детьми быстрее рефинансировать кредит, взятый на покупку или строительство жилья.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Пенсионный фонд Татарстана начал расширенный прием заявлений на маткапитал от мужчин. Они могут стать получателями сертификатов в исключительных случаях. С 1 мая этого года перечень таких жизненных ситуаций расширили.