Пенсионный фонд Татарстана начал расширенный прием заявлений на маткапитал от мужчин

Мужчины в исключительных случаях могут стать получателями сертификатов на материнский капитал. С 1 мая этого года перечень таких жизненных ситуаций расширили, включив в него отцов, воспитывающих детей, чьи мамы не являются гражданками России. На сегодняшний день в республике подано уже два таких заявления, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ОПФР по РТ.

«Теперь в число людей, имеющих право на материнский капитал, добавлены мужчины, воспитывающие второго, третьего или последующих детей, рожденных с 1 января 2007 года, и являющиеся их отцами либо усыновителями. На маткапитал они претендуют в случае смерти матери этих детей, не имевших гражданства России. Кроме того, это отцы и усыновители, воспитывающие первого ребенка, рожденного с 1 января 2020 года. Маткапитал им положен в случае смерти мамы, не имевшей гражданства России. В настоящее время в республике подано два таких заявления», - сообщили в ведомстве.

Ранее право на материнский сертификат имели только граждане РФ. Для оформления маткапитала отцу или усыновителю достаточно подать заявление на портале госуслуг или в МФЦ.

Всего в Татарстане за 15 лет реализации программы было выдано более 300 тыс. сертификатов на маткапитал, в том числе сертификаты получили около 500 отцов.