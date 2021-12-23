Twitter оштрафован еще на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

По решению Таганского райсуда Москвы Twitter оштрафован еще на 3 млн рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

Причина остается прежней — отказ в удалении запрещенного контента.

«Твиттер, Инк. (Twitter, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона рублей», — заметили в пресс-службе.

Теперь общая сумма, которую должна выплатить компания, достигла 66 млн рублей. Подобные штрафы также наложены на Facebook, Google, Telegram и другие компании.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Facebook выплатил 17-миллионный штраф за отказ удалить запрещенный контент.