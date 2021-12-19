Facebook выплатил 17-миллионный штраф за отказ удалить запрещенный контент

В России закрыты исполнительные производства в отношении компании Facebook. Она выплатила 17 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент, сообщает ТАСС.

В настоящее время в банке данных ФССП отсутствует информация об исполнительных производствах.

В этом году компания не раз привлекалась к административной ответственности за неудаление запрещенного контента. Так, в октябре стартовало принудительное взыскание по восьми искам в отношении Facebook.

