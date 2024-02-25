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В России стартовало досрочное голосование в удаленных местностях и на судах в плавании
25 февраля для части россиян началось досрочное голосование на президентских выборах. Оно затрагивает удаленные и труднодоступные местности, а также суда, которые находятся в плавании. Ранее начало процедуры анонсировал ЦИК России.
В нем примет участие небольшое число избирателей — люди, находящиеся на оленеводческих стойбищах, на полярных и метеостанциях, на судах, которые будут находиться в плавании в основные дни голосования ( с 15 по 17 марта включительно).
В Центризбиркоме рассказали, что голосование для таких категорий населения продлится до 14 марта. Члены избирательных комиссий будут добираться до мест на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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