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Политика 25 февраля 2024 09:10

В России стартовало досрочное голосование в удаленных местностях и на судах в плавании

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25 февраля для части россиян началось досрочное голосование на президентских выборах. Оно затрагивает удаленные и труднодоступные местности, а также суда, которые находятся в плавании. Ранее начало процедуры анонсировал ЦИК России.

В нем примет участие небольшое число избирателей — люди, находящиеся на оленеводческих стойбищах, на полярных и метеостанциях, на судах, которые будут находиться в плавании в основные дни голосования ( с 15 по 17 марта включительно).

В Центризбиркоме рассказали, что голосование для таких категорий населения продлится до 14 марта. Члены избирательных комиссий будут добираться до мест на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

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#досрочное голосование #президентские выборы
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