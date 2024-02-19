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ЦИК России: Для части избирателей досрочное голосование стартует 25 февраля
25 февраля стартует досрочное голосование на выборах Президента России. Принять участие в нем сможет небольшой процент избирателей, живущих в труднодоступных местностях, и на судах, находящихся в плавании. Об этом напоминает Центризбирком.
К отдаленным и труднодоступным местностям относятся оленеводческие стойбища, метео- и полярные станции. Члены избирательных комиссий будут добираться до них на собачьих упряжках, вертолетах и снегоходах. Голосование для этих категорий населения продлится до 14 марта.
В ЦИК уточнили, что 25 февраля голосование начнется для очень малого процента избирателей. К примеру, во время выборов-2018 в нем приняли участие порядка 180 тысяч человек, проживающих в отдаленных и труднодоступных местностях, а также 31 тысяча избирателей на судах, находящихся в плавании. От общего числа избирателей это 0,25% и 0,04% соответственно.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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