В России стартовала новая федеральная программа капитального ремонта школ

В России началась реализация новой федеральной программы капитального ремонта школ, инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Федеральная программа капитального ремонта школ в этом году охватит 1 306 объектов в 79 регионах России. Программа не ограничится только ремонтными работами, она подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. Важно, чтобы школьники и учителя принимали участие в обсуждениях, чтобы проект был максимально открытым», – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По поручению Президента России до конца 2026 года по государственной программе «Развитие образования» отремонтируют 7,3 тыс. зданий школ. Изначально в 2022 году планировалось отремонтировать около 700 зданий, но позже их количество решили увеличить. Прежде всего будет проведен ремонт аварийных зданий.

Минпросвещения России и партией «Единая Россия» создан федеральный штаб родительского общественного контроля. Он окажет регионам необходимую поддержку и проконсультирует на всех этапах реализации программы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по новой федеральной программе капитального ремонта школ в следующем году планируется обновить 66 образовательных организаций Татарстана.