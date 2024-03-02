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В России стартовал конкурс на самую музыкальную семью — победитель получит 1 млн рублей
Проект патриотической песни «Родники» в Год семьи решил запустить новый специальный конкурс «Вместе. Музыкальная семья года по версии «Родников». Участие могут принять все творческие семьи страны, в которых есть музыканты и певцы. Главный приз — 1 млн рублей, сообщают организаторы.
Конкурс открывает мини-фильм о семье художественного руководителя и идеолога проекта «Родники», народного артиста России Олега Газманова, который станет для конкурсантов образцом.
Заявка представляет собой мини-фильм (до 7 минут) с историей своей музыкальной семьи, в нем должны присутствовать созданные или исполненные членами семьи музыкальные произведения.
Формат и жанр мини-фильма может быть любым — это может быть художественный или документальный фильм, хроника, киноэссе и фильм-дневник, фильм-интервью, анимационный фильм, снятый профессионально или на телефон.
Приемная кампания продлится до 31 мая. В период с 1 по 15 июня жюри выберет 7 лучших фильмов, которые 16 июня будут размещены на сайте «Родники».
Финал пройдет 8 июля 2024 года, в День семьи, любви и верности, в Москве. 7 семей-номинантов станут участниками концерта с онлайн-трансляцией, на котором прозвучат песни из из их мини-фильмов. Жюри определит победителя — самую музыкальную семью года по версии «Родников».
«Наш Президент объявил 2024 год Годом семьи. А все наши „Родниковские“ семьи — люди творческие. Кто-то пишет песни, кто-то стихи, кто-то поёт под гитару всей семьей, вместе со своими детьми и внуками! И все это вдохновение каждый человек черпает из своей семьи, от тех, кто его окружает каждый день своей любовью и теплотой. Поэтому нам очень интересны и важны эти семейные музыкальные истории. Мы хотим выбрать самую красивую и добрую», — сказал народный артист России, идеолог и художественный руководитель проекта «Родники» Олег Газманов.
22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.
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