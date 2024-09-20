В России средний размер потребкредита за последний месяц снизился на 23%

В России средний размер выдаваемого потребкредита в августе 2024-го составил 159,6 тыс. рублей. Это минимальные значения за последние семь месяцев и 23% меньше, чем в августе прошлого года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг Бюро».

Так размер автокредита в августе 2024-го снизился на 1.15% по сравнению с июлем того же года. Средняя сумма такого займа составила чуть больше 1,4 млн рублей.

Средний размер ипотечного кредита составил 4,095 млн рублей. По сравнению с июлем показатель упал на 8,1%.

По словам гендиректора БКИ «Скоринг Бюро» Олега Лагуткина, средний размер потребкредита снизился из-за изменений в лимитной политике кредитных организаций, вызванных давлением ЦБ РФ. Также на показатели размеров выданных займов повлияла ключевая ставка регулятора, добавил спикер.

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