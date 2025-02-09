В России спрос на электросамокаты «упал» на 24% за год, хотя цена СИМ снизилась

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По итогам 2024 года средняя цена электросамоката в России составила 13 205 рублей. Это на 6% меньше, чем было в 2023-м, следует из данных «Чек Индекса».

При этом спрос на эти средства индивидуальной мобильности (СИМ) в 2024 году «упал» на 24% относительно объемов продаж 2023-го.

А вот спрос на аренду электросамокатов (кикшкеринг) вырос в 2024 году на 22%. Причем стоимость аренды увеличилась на 13% за год или до 299 рублей.

Как отметили аналитики «Чек Индекса», спрос на покупку электросамокатов снижается уже 2-3 года подряд. Причина – высокая база предыдущих лет, когда средства индивидуальной мобильности входили в моду и показывали сильный прирост продаж.

«Уменьшение продаж происходит на фоне ввода ограничений по пользованию СИМ в городах и инициатив в сфере их регулирования, а также развития сети кикшеринговых сервисов. Многие потребители, прежде всего в мегаполисах, отдали предпочтение аренде самокатов. Вместе с тем, на рынке стало больше доступных по цене вариантов электроприводных СИМ, что отразилось в снижении среднего чека покупки», - говорится в исследовании.

При этом парк традиционных самокатов (без электроприводов) пополняется, в основном за счет сегмента детских самокатов. Во многом тому способствовали ранняя весна и теплая сухая осень 2024 года. Для сравнения: стоимость классических самокатов выросла за год на 7%, до 4480 рублей. Но одновременно с этим вырос и спрос на 10% за год на данные средства передвижения.

Ранее сообщалось, что в столице России начали изымать электровелосипеды у курьеров. При чем до этого Департамент транспорта Москвы сообщил, что с 1 мая 2025 года начнут действовать новые требования к курьерскому транспорту. На средстве для передвижения должны быть установлены передний и задний тормоза, звуковой сигнал, задний фонарь и боковые световозвращатели. Максимальная скорость электродвигателя — 25 км/ч.