В столице России начали изымать электровелосипеды у курьеров

В Москве сотрудники ГИБДД стали проверять мощность электровелосипедов у курьеров. Если данное транспортное средство по мощности требует права категории М, а такого водительского удостоверения у доставщика нет, то «электровелик» конфискуют, пишет РБК.

Отмечается, что на штрафстоянки с начала 2025 года уже отправили сотни такого изъятого транспорта. Проверки идут по всей столице России, но активнее всего - на севере города.

«Транспортное средство отправляется на экспертизу до выяснения всех обстоятельств», — поделился президент МАКС Александр Митюков.

Как отметили сотрудники Госавтоинспекции, электровелосипед, на который не требуются права, должен разгоняться максимум до 25 км/ч.

По словам Митюкова, как правило, изымают личные электровелосипеды, так как арендованные в основном подходят под требования.

Ранее московские власти утвердили стандарт работы курьерских сервисов. Как сообщил Департамент транспорта Москвы, с 1 мая 2025 года начнут действовать новые требования к курьерскому транспорту. На средстве для передвижения должны быть установлены передний и задний тормоза, звуковой сигнал, задний фонарь и боковые световозвращатели. Максимальная скорость электродвигателя — 25 км/ч.

До этого, как сообщила пресс-служба столичного главка МВД России, на востоке Москвы курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем на тротуаре. В результате, ребенку потребовалась госпитализация, пишет РИА Новости.