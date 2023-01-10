В России создана группа по контролю за производством вооружений

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, недавно занявший также должность первого зампреда Военно-промышленной комиссии (ВПК), сообщил, что подписал распоряжение о создании рабочей группы по контролю за производством востребованных вооружений. В том числе группа будет вести контроль за производством военной, специальной техники, средств поражения, боевой экипировки и вещевого имущества.

Этот шаг позволит осуществлять все намеченные планы более эффективно, считает Медведев. «Оптимизировать в целом систему контроля, усовершенствовать координацию органов власти и организаций. Каждый, кто этим занимается, должен максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа», – добавил он (цитата по РИА Новости).

Напомним, ранее он также пригрозил уголовной ответственностью за срыв гособоронзаказа.