Медведев пригрозил уголовной ответственностью за срыв гособоронзаказа

Необходимо максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа, чтобы выполнить все задачи точно в установленные сроки, заявил зампред Совбеза РФ, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что за срыв поставленных сроков грозит как дисциплинарная, так и уголовная ответственность, передает РИА Новости.

«Наши противники профинансировали модернизацию ста танков „Т-72“. Подчеркиваю — это никакие-то иностранные, а „Т-72“. Для того, чтобы их поставлять на Украину из советского наследия. То есть, по сути, наши противники занимается тем же самым, и мы должны действовать быстрее, настойчивее и эффективнее», — сказал он на совещании по ремонту и поставкам танков в войска.

В случае необходимости, власти будут вынуждены применять новые меры уголовного наказания за срыв выполнения контракта по гособоронзаказу, а такие случаи уже есть, добавил он. «В случае повторных нарушений, напомню, что введено специальное уголовное наказание в соответствии с рядом статей УК РФ. Это новые нормы они еще не применялись. Но надо понимать, что в случае необходимости мы их будем вынуждены применять», – подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Он также сообщил о создании при ВПК рабочей группы по контролю за производством вооружений.