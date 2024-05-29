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В России создадут единую цифровую платформу в сфере туризма
В России запланировано создание единой цифровой платформы в сфере туризма. Ее разработка и функционирование поручены Правительству России, следует из перечня поручений Президента РФ Владимира Путина на сайте Кремля.
Отмечается, что на платформе будут собраны сведения о гостиницах и других средствах размещения, объектах общепита, информация об экскурсоводах, проводниках и транспортных услугах.
Кроме того, ресурс позволит повысить прозрачность и безопасность оказания услуг участниками рынка туристских услуг. Предусмотрена система идентификации для их работы на платформе.
Также на платформе будут формироваться комплексные предложения о путешествиях по запросам пользователей и др.
Помимо этого Президент России дал ряд поручений в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В частности, это касается создания восьми круглогодичных курортов на побережьях морей и Байкала.
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