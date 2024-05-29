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Путин поручил создать круглогодичные курорты на побережьях морей и Байкала
В России начнется создание восьми федеральных круглогодичных курортов. Работа будет проведена в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», говорится в поручении Президента России Владимира Путина. Текст опубликован на сайте Кремля.
Новые места отдыха появятся на побережьях морей и Байкала:
— «Приморск» — Запорожская область;
— «Белая дюна» — в Калининградская область;
— «Санкт-Петербург Марина»;
— «Каспийский прибрежный кластер» — Дагестан;
— «Новая Анапа» — Краснодарский край;
— «Золотые пески» — Крым;
— «Приморье» — Приморский край;
— «Волшебный Байкал» — Бурятия и Иркутская область.
Курорты откроются на Азовском, Балтийском, Каспийском, Черном, Японском морях и озере Байкал.
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