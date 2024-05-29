Путин поручил создать круглогодичные курорты на побережьях морей и Байкала

В России начнется создание восьми федеральных круглогодичных курортов. Работа будет проведена в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», говорится в поручении Президента России Владимира Путина. Текст опубликован на сайте Кремля.

Новые места отдыха появятся на побережьях морей и Байкала:

— «Приморск» — Запорожская область;

— «Белая дюна» — в Калининградская область;

— «Санкт-Петербург Марина»;

— «Каспийский прибрежный кластер» — Дагестан;

— «Новая Анапа» — Краснодарский край;

— «Золотые пески» — Крым;

— «Приморье» — Приморский край;

— «Волшебный Байкал» — Бурятия и Иркутская область.

Курорты откроются на Азовском, Балтийском, Каспийском, Черном, Японском морях и озере Байкал.