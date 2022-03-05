В России создадут аналог сервиса онлайн-бронирования Booking.com

В России начнется разработка отечественного аналога онлайн-системы для бронирования отелей Booking.com. Созданием сервиса займутся Ростуризм и Минцифры, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога букинга», – сказано в сообщении.

Чернышенко в своем поручении отметил, что организации, которые занимаются оказанием подобных услуг, в России уже существуют и на их опыт необходимо обратить внимание в первую очередь.

Напомним, голландский сервис онлайн-бронирования отелей, жилья, авиабилетов, автомобилей и других объектов Booking.com ранее прекратил оказывать туристические услуги в России. Так, если пользователь пытается подобрать отель или квартиру в России, автоматически появляется оповещение об отсутствии вариантов, соответствующих критериям поиска. В то же время поиск и бронирование жилья и других объектов за рубежом по-прежнему доступны.

После объявления Президента России Владимира Путина о специальной военной операции на Украине страны Запада начали ужесточать санкции против РФ. В том числе ряд крупных иностранных компаний заявил о приостановке деятельности на территории страны.