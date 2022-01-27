В России социальные выплаты с 1 февраля проиндексируют на 8,4%

Социальные выплаты семьям с детьми, инвалидам, ветеранам и героям России, а также лицам, пострадавшим на производстве, с 1 февраля будут увеличены на 8,4%. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Правительство страны в своем Telegram-канале.

По словам Премьера, эти группы людей наиболее уязвимы и нуждаются в поддержке от государства.

«Ежегодно для них с 1 февраля увеличивается размер целого ряда социальных пособий и выплат. В текущем году ежемесячные выплаты, которые получают эти граждане, по поручению Президента вырастут на 8,4%», — сказал глава Правительства на совещании с членами кабинета.

Кроме того, Мишустин сообщил об увеличении единовременных выплат беременным женщинам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Материнский капитал на первого ребенка увеличится до 524 тыс. рублей, а на второго и последующих детей — до 693 тыс. рублей.

Ранее Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в конце 2021 года заявил, что в ближайшие полтора года все меры социальной поддержки семей с детьми будут упорядочены и выстроены в окончательную цепочку.