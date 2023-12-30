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В России собрано более 500 тыс. подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах
В России собрали свыше 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах в Президенты РФ в 2024 году. Об этом передает ТАСС.
«По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более 500 тыс. в поддержу кандидата в Президенты РФ Владимира Путина, и сейчас наши юристы начнут проверку всех необходимых документов», – рассказала пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Александра Суворова.
Она пояснила, что в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, а с 5 января начнут привозить подписи другие регионы.
Ранее руководитель Татарстанского регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин заявил, что в Татарстане планируют уже к Новому году собрать 7,5 тысяч подписей в поддержку кандидата в Президенты РФ и действующего главу государства Владимира Путина.
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