В России собрано более 500 тыс. подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах

В России собрали свыше 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах в Президенты РФ в 2024 году. Об этом передает ТАСС.

«По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более 500 тыс. в поддержу кандидата в Президенты РФ Владимира Путина, и сейчас наши юристы начнут проверку всех необходимых документов», – рассказала пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Александра Суворова.

Она пояснила, что в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, а с 5 января начнут привозить подписи другие регионы.

Ранее руководитель Татарстанского регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин заявил, что в Татарстане планируют уже к Новому году собрать 7,5 тысяч подписей в поддержку кандидата в Президенты РФ и действующего главу государства Владимира Путина.