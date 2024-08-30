В России собираются увеличить лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам

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Власти России планируют увеличить установленный для работающих пенсионеров лимит начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов с трех до десяти в год. Об этом со ссылкой на проект паспорта национального проекта «Кадры», который был вынесен на заседание профильной комиссии Государственного совета РФ 28 августа, сообщает РБК.

Сейчас работающим пенсионерам не может начисляться более трех пенсионных баллов в год независимо от суммы уплаченных с их зарплат страховых взносов. В случае изменения правил они окажутся уравнены с работниками, находящимися в трудоспособном возрасте.

Ранее подходы к формированию национального проекта «Кадры» одобрил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В Министерстве труда заявили, что наполнение нацпроекта дорабатывается и его структура еще не утверждена (как и паспорт), но не стали комментировать предложение по пенсионным баллам, уточняет издание.

При этом «внесение изменений в федеральное законодательство по повышению объема заработанных коэффициентов с 3 до 10» окажется самым затратным мероприятием нацпроекта. На него придется более 70% от общего объема совокупного финансирования, которое в 2025–2030 годах составит почти 1 трлн рублей.

Затраты из внебюджетных источников, под которыми может пониматься Социальный фонд, могут составить почти 722 млрд рублей. Речь идет о 114,4 млрд рублей в 2026 году, 128 млрд в 2027-м, 143 млрд в 2028-м, 160 млрд в 2029-м и 177 млрд в 2030-м. Впрочем, оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер и распределение этих ассигнований может быть скорректировано.

В проекте паспорта нацпроекта не указано, какой именно категории граждан коснется новация, но на данный момент лимит на уровне трех пенсионных баллов установлен только для работающих пенсионеров.