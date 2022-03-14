В России сняты ковидные ограничения на полеты в Китай и Индонезию

Сегодня Россия открывает авиасообщение с Китаем и Индонезией. Такое решение в конце февраля принял оперштаб по борьбе с Covid-19, сообщает ТАСС.

При этом пока решение носит технический характер, поскольку еще ни одна авиакомпания не объявляла об открытии рейсов. Всего каждый оператор трех стран может совершать по три полета. Так, открыты воздушные линии Москва — Денпасар с частотой три рейса в неделю (всего 6 рейсов: три для российской авиакомпании и три для зарубежной).

В конце февраля Россия закрыла воздушное пространство для 36 государств в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для самолетов РФ. При этом были полностью сняты ковидные ограничения на полеты в Армению, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Иран, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, еще раньше — в Беларусь, Египет, Доминикану, Турцию, ОАЭ, Финляндию, Швейцарию, Южную Корею, Кубу, Чехию. Теперь полеты ограничены лишь положениями межправсоглашений о воздушном сообщении.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Страны Запада осудили это решение и начала ужесточать антироссийские санкции. Также многие зарубежные компании объявили о приостановке своей деятельности на территории РФ.