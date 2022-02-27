Евросоюз полностью закроет воздушное пространство для российских самолетов

Страны, входящие в Евросоюз, закроют воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«Мы закрываем воздушное пространство для русских, — заявила глава ЕК. — Мы предлагаем запрет на все принадлежащие России, зарегистрированные в России и находящиеся под контролем России самолеты».

По ее словам, воздушные суда, будь то чартерный или личный самолет, не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.

Кроме того Урсула фон дер Ляйен предложила запретить все операции с Банком России и заморозить активы ЦБ в Евросоюзе. От системы SWIFT отключат важные банки РФ

Первой свое воздушное пространство из-за специальной военной операции России, развернутой по просьбе глав республик Донбасса о помощи, закрыла Великобритания. Ранее сообщалось, что такое решение приняли Австрия и Норвегия.