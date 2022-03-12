В России сделают аналог мировому Гран-при по фигурному катанию с Китаем и Грузией

Свой вариант мирового Гран-при по фигурному катанию могут создать в России. Об этом в эфире «Матч-ТВ» заявил глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

По его словам, организация рассматривает различные варианты мировых соревнований с учетом санкций Международного союза конькобежцев (ISU). В том числе речь идет о создании аналога серии Гран-при, в котором примут участие, например, Китай и Грузия.

«Мы прорабатываем, это все пока на стадии идеи. Прорабатываются разные варианты, поэтому ничего конкретного я пока сказать не могу», – заявил Горшков.

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионки по фигурному катанию Камила Валиева и Алина Загитова примут участие в гастрольном шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».