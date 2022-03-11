Олимпийские чемпионки Валиева и Загитова выступят в шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Камила Валиева и Алина Загитова примут участие в гастрольном шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Об этом сообщают «РИА-Новости».

Тур стартует 9 апреля в Минске и продлится до 29 апреля. Помимо столицы Беларуси звезд фигурного катанию примут также Москва, Красноярск, Самара, Нижний Новгород и Ташкент.

Сообщается, что в шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду» выступят Камила Валиева, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Напомним, ранее стало известно, что Олимпийские чемпионки Пекина – 2022 Валиева и Щербакова получат по 4 миллиона рублей.