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В России самый низкий уровень безработицы среди стран G20
В РФ четвертый месяц подряд уровень безработицы равен 2,4%, это самый низкий показатель среди стран G20. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
На втором месте оказалась Япония, в которой этот показатель также равен 2,4%. Тройку замыкает Южная Корея – 2,5%. Менее 3% уровень безработицы также зафиксирован в Мексике – 2,9%.
При этом лучшую динамику по снижению безработицы среди стран «Двадцатки» показала Индия, где эта цифра снизилась на 1,4%. Следом расположились Италия (-0,7%) и Бразилия (-0,5%).
Хуже других дела обстоят в ЮАР, где безработица составила 30%.
Ранее сообщалось, что максимальный размер пособия по безработице в России в следующем году увеличат до 14 742 рублей.
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