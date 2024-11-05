В России самый низкий уровень безработицы среди стран G20

В РФ четвертый месяц подряд уровень безработицы равен 2,4%, это самый низкий показатель среди стран G20. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

На втором месте оказалась Япония, в которой этот показатель также равен 2,4%. Тройку замыкает Южная Корея – 2,5%. Менее 3% уровень безработицы также зафиксирован в Мексике – 2,9%.

При этом лучшую динамику по снижению безработицы среди стран «Двадцатки» показала Индия, где эта цифра снизилась на 1,4%. Следом расположились Италия (-0,7%) и Бразилия (-0,5%).

Хуже других дела обстоят в ЮАР, где безработица составила 30%.

Ранее сообщалось, что максимальный размер пособия по безработице в России в следующем году увеличат до 14 742 рублей.