В России вводятся новые тарифы ОСАГО, эксперты прогнозируют рост стоимости полисов

С 13 сентября будут скорректированы базовые тарифы ОСАГО, сообщила пресс-служба Банка России.

Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз. ЦБ пояснил, что это делается для того, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.

Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. Также на основе последних данных был уточнен расчет территориальных коэффициентов.

«Благодаря снижению нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками. Банк России рассчитывает, что это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как возможности для дифференциации увеличатся. По оперативным данным, ситуация с ценообразованием в августе уже начала стабилизироваться — несмотря на рост выплат, средняя премия впервые с начала года снизилась», – говорится в сообщении Банка России.

Ранее эксперты «Татар-информа» заявили, что изменения приведут к росту стоимости полиса обязательного автострахования. Подробнее в материале «Денег, которые сейчас собираются, не хватает»: на сколько подорожает полис ОСАГО?».