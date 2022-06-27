«Денег, которые сейчас собираются, не хватает»: на сколько подорожает полис ОСАГО?

Банк России предложил повысить максимальную планку базового тарифа ОСАГО до 7,5 тыс. рублей – сразу на 26%. Причина в росте стоимости запасных частей для автомобилей. На столько же снизится и минимальный уровень тарифа. Однако эксперты предполагают рост стоимости полиса обязательного автострахования, на сколько – в материале «Татар-информа».

ЦБ России предложил изменить базовый тарифный коридор для ОСАГО Фото: сайт Банка России cbr.ru

Стоимость запчастей выросла на 30%

ЦБ предложил изменить базовый тарифный коридор для ОСАГО. Завтра закончится общественное обсуждение проекта документа.

Сейчас базовая ставка не может быть меньше 2224 рублей и больше 5980 рублей. ЦБ предлагает снизить нижнюю планку до 1646 рублей, верхнюю – поднять до 7535 рублей.

Банк России пояснил, что изменить тариф нужно, «чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей». Российский союз автостраховщиков обновил 16 июня справочник стоимости запчастей. Из него следует, что самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%.

«В условиях резкого подорожания запчастей новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных», – полагает ЦБ.

Теоретически для злостных нарушителей ПДД цены должны повыситься, а для аккуратных водителей – снизиться. Однако регулятор рассчитывает хотя бы на сохранение такой же стоимости полисов для прилежных автовладельцев.

У страховой свой базовый тариф для каждого клиента

Банк России ранее не раз расширял тарифный коридор ОСАГО, чтобы сделать тариф максимально персонализированным.

Стоимость полиса рассчитывается по формуле: базовый тариф компании плюс коэффициенты Фото: © «Татар-информ»

Поясним, стоимость полиса рассчитывается по формуле: базовый тариф компании плюс коэффициенты.

Страховщики сами определяют для водителя тариф, но только в рамках установленного коридора. На это могут влиять марка автомобиля и даже ее цвет, семейное положение, образование – учитывается, какие автомобили и водители наиболее часто попадают в аварии и насколько велики были им выплаты. В расчет берется возраст транспортного средства и пробег, наличие телематических устройств. Также компания смотрит, как часто водитель получает штрафы за грубое нарушение правил дорожного движения.

В стоимость также закладывают коэффициент территории, его выводят из статистики страховых выплат в регионе. Например, для Казани он равен 1,8, а для Набережных Челнов – 1,56. В нем учитывается коэффициент бонус-малус (КБМ) – как часто водитель попадает в ДТП. Также играет роль количество человек, которые указываются в полисе, возраст и стаж водителя, коэффициент мощности двигателя и сезонность вождения.

Средняя стоимость ОСАГО в Татарстане за год выросла на 7%

По последним данным Банка России, опубликованным на днях, в первом квартале текущего года в Татарстане было заключено 255 тыс. договоров ОСАГО. За год их количество практически не изменилось.

В первом квартале за причинение ущерба было выплачено 1,5 млрд рублей Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сумма страховых премий составила в январе – марте 1,6 млрд рублей – страховщики собрали на 7,5% больше, чем годом ранее. В первом квартале за причинение ущерба было выплачено 1,5 млрд рублей. Объем выплат вырос за последний год на 7,7% – быстрее, чем премии.

Исходя из статистики, средняя стоимость полиса ОСАГО в Татарстане в первом квартале 2022 года составляла 6391 рубль и выросла на 6,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Цены на запчасти влияют на качество»

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал убежден, что с учетом ситуации общей неопределенности, в том числе и на рынке автозапчастей, рядовые автовладельцы уже достаточно давно понимают необходимость пересмотра тарифов ОСАГО.

«При расчетах принимается во внимание и изменение логистических цепочек поставки запчастей, и марка автомобиля, и год изготовления» Фото: © Ильгизар Вахитов / «Татар-информ»

«Это было бы выгодно прежде всего самим автолюбителям. В том числе потому, что цены на запчасти влияют на качество, порой зависимость прямая. Нельзя не вспомнить об озвученных ранее возможностях применения в ремонте по ОСАГО запчастей, бывших в употреблении. Для того чтобы точно скомпенсировать потенциальную стоимость ремонта автомобиля по страховке ОСАГО, на данный момент проводится тщательная аналитическая работа по ценовым и качественным характеристикам запчастей. При этих расчетах принимается во внимание и изменение логистических цепочек поставки запчастей, и марка автомобиля, и год изготовления», – уверен эксперт.

«Полис сейчас продается по максимальной границе коридора»

Вице-президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров считает, что средняя стоимость полиса ОСАГО в республике вырастет. «Сборы связаны с выплатами. Если выплаты растут, то должны показать рост и сборы. Например, нельзя взять из кармана больше, чем вы положили», – пояснил собеседник агентства.

Рустэм Сабиров: «Ремонт машины в конце января и сегодня обойдется в разную сумму. Сейчас за разбитую деталь страховая компания будет платить на 30% больше» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он подтвердил, что стоимость запасных частей за последнее время выросла на 30%. По его словам, неделю назад Российский союз автостраховщиков (РСА) поменял в справочнике цены на запчасти. «Ремонт машины в конце января и сегодня обойдется в разную сумму. Сейчас за разбитую деталь страховая компания будет платить на 30% больше. Соответственно, раз уже платят больше, тех денег, которые сейчас собираются, не хватает», – отметил Сабиров.

Эксперт обратил внимание, что сейчас речь идет не о поднятии тарифов, а о расширении коридора. «Они (ЦБ, – прим. Т-и) просто расширяют коридор – верхние и нижние границы. Понятно, что ниже никто продавать не будет, потому что все дорожает. Поэтому где-то около 30% повышают верхнюю планку коридора. Все логично. Повышение цен привело к повышению стоимости ОСАГО», – сказал вице-президент союза.

Он считает, что сегодня все компании продают по максимальной планке коридора, потому что существенно выросли убытки. «По закону, отказывать в продаже полиса никто не может. Поэтому полис сейчас продается по максимальной границе коридора. По моим данным, повышение будет, грубо говоря, на 29%», – оценил рост стоимости новых полисов Сабиров.

Вместе с тем он отметил, что владение автомобилем в принципе предполагает затраты: на ремонт, парковку, страхование. «Поэтому повышения бояться не стоит. Если у человека нет денег, то он будет ездить на общественном транспорте. Страховка автовладельцам так же нужна. Потому что она обеспечивает защиту прав потерпевших», – напомнил Сабиров.

Фото на анонсе из открытых источников