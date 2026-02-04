В России разработали и готовят к выпуску вакцину от ротавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о разработке российской вакцины от ротавирусной инфекции. По ее словам, препарат уже создан и готовится к выпуску. Заявление прозвучало во время ее выступления на пленарном заседании Совета Федерации.

«Вакцина от ротавируса разработана и готовится к выпуску», – приводит ее слова ТАСС.

Попова отметила, что на сегодняшний день национальный календарь профилактических прививок полностью обеспечен отечественными вакцинами.