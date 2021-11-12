В России разработали БАД против коронавируса

Специалисты Минобороны России разрабатывают средства профилактики Covid-19. Так, в 27-м научном центре созданы перспективные образцы БАДов, об этом в интервью газете «Красная Звезда» рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Основными компонентами образцов стали экстракт эхинацеи, аронии, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, которые повышают защиту организма против вирусов.

«После проведенной оценки их эффективности в отношении Covid-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации», — рассказал Кириллов.

Биологически активная добавка к пище получила название «КовБАД». По его словам, эксперименты продемонстрировали уменьшение количества вируса в носоглотке в два раза уже на второй день. На шестой день концентрация сокращается в 16 раз. В результате болезнь протекает с меньшими осложнениями.

Ранее на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК Президент России Владимир Путин Сейчас рассказал, что разрабатываются и в ближайшее время будут использоваться лекарственные препараты против коронавируса.