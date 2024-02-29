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В России расширят программу строительства студгородков за 400 млрд рублей
Президент РФ Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию заявил, что до 2030 года в России будет построено до 25 университетских кампусов. Задача — чтобы центры науки и образования развивались по всей стране.
«Мы уже говорили об этом, но сейчас считаю нужным сказать еще раз. Предлагаю в этой связи расширить эту программу и в общей сложности построить не менее 40 таких студенческих городков», — заявил глава государства.
На эти цели будет направлено около 400 млрд рублей из федерального бюджета. В кампусах будут созданы все условия, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели, молодые семьи могли учиться, работать и воспитывать детей.
Глава государства поручил Правительству совместно с регионами реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования.
«Нужно привести в порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей. За 6 лет направим на эти цели 120 млрд рублей из федерального бюджета. Также выделим дополнительно 124 млрд рублей. И в предстоящие 6 лет проведем капитальный ремонт порядка 800 общежитий вузов и университетов», — сообщил глава государства.
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