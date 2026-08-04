В России расширится список оснований для выдворения мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, более чем вдвое, с 22 до 45, увеличивающий число статей Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусматривающих административное выдворение иностранных граждан за пределы страны.

Государственная Дума приняла законопроект о внесении поправок в КоАП 21 июля, а Совет Федерации поддержал его 24 июля. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Так, за неповиновение законному требованию военнослужащего при охране госграницы вводится выдворение вместо существующих сейчас санкций в виде штрафа до 7 тыс. рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

Кроме того, иностранцев и лиц без гражданства будут выдворять из России за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и иным основаниям. В настоящее время за эти нарушения предусмотрен только штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей (причем санкции предусмотрены лишь для граждан РФ).

Помимо этого, обновленные нормы КоАП предусматривают выдворение за нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании; принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке, а также за правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.

К последним относятся, в частности, пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (либо атрибутики или символики экстремистских организаций), возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны, публичные действия, связанные с дискредитацией российских Вооруженных сил, призывы к введению или продлению санкций против России и ее граждан, производство и распространение экстремистских материалов.

Новелла вступит в силу по истечении 90 дней с момента ее официального опубликования.

Ранее, в конце июля, Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающий новые требования к условиям пребывания иностранных граждан в стране.