В России проведут «агрессивный маркетинг» национального проекта по робототехнике

Федеральный проект по робототехнике хотят продвигать за счет «агрессивного маркетинга». Об этом сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов, общаясь с журналистами в Иннополисе. Встреча прошла в рамках форума DID x AI IN.

«С Максимом Станиславовичем [Орешкиным] уже обсуждали, он нам дал соответствующее поручение относительно того, как провести такой агрессивный маркетинг национального проекта», - сообщил Алиханов.

Национальный проект нужно раскрутить, чтобы производители промышленных роботов знали, что они могут продавать и как они могут дополнительно мотивировать своих потребителей.

«С другой стороны, нашим машиностроителям в первые два года действия программы робот будет доставаться бесплатно почти. Поэтому это большая возможность, с одной стороны, с другой стороны, большой вызов, потому что это потребует кратного увеличения объёмов производства», - заявил федеральный министр.

Скорее всего, это потребует слияния и укрупнения этих игроков, поскольку с начального этапа, на котором они находятся, «нужно будет резко переходить к выходу в космос», заключил Алиханов.

Напомним, сегодня в Иннополисе обсуждали, как реализовать план Президента РФ Владимира Путина по колоссальному росту роботизации в стране. Подробнее — в материале «Татар-информа».