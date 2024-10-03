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В России проведут «агрессивный маркетинг» национального проекта по робототехнике
Федеральный проект по робототехнике хотят продвигать за счет «агрессивного маркетинга». Об этом сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов, общаясь с журналистами в Иннополисе. Встреча прошла в рамках форума DID x AI IN.
«С Максимом Станиславовичем [Орешкиным] уже обсуждали, он нам дал соответствующее поручение относительно того, как провести такой агрессивный маркетинг национального проекта», - сообщил Алиханов.
Национальный проект нужно раскрутить, чтобы производители промышленных роботов знали, что они могут продавать и как они могут дополнительно мотивировать своих потребителей.
«С другой стороны, нашим машиностроителям в первые два года действия программы робот будет доставаться бесплатно почти. Поэтому это большая возможность, с одной стороны, с другой стороны, большой вызов, потому что это потребует кратного увеличения объёмов производства», - заявил федеральный министр.
Скорее всего, это потребует слияния и укрупнения этих игроков, поскольку с начального этапа, на котором они находятся, «нужно будет резко переходить к выходу в космос», заключил Алиханов.
Напомним, сегодня в Иннополисе обсуждали, как реализовать план Президента РФ Владимира Путина по колоссальному росту роботизации в стране. Подробнее — в материале «Татар-информа».
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