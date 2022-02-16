В России пройдут мероприятия Международного десятилетия языков коренных народов

В России с 2022 по 2032 год пройдет Международное десятилетие языков коренных народов. План мероприятий утвержден распоряжением Правительства страны, которое подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В рамках десятилетия, в частности, предусмотрена разработка клавиатурных раскладок, шрифтов и мобильных приложений на национальных языках, создание виртуального музея традиционной культуры малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, а также проведение театральных гастролей, отмечает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей.

Всего в рамках десятилетия предполагается организовать более 60 событий. Они будут посвящены совершенствованию государственного управления, образованию и подготовке педагогических кадров, науке, цифровизации и книгоизданию.

Откроет международное десятилетие Всероссийский этнодиктант на языках коренных народов, который состоится в ближайшую пятницу, 18 февраля.

Каждые два года будет проводиться международная конференция, посвященная проблемам сохранения языков коренных народов. Раз в три года должен будет проходить Всероссийский съезд преподавателей родного языка и литературы коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Кроме того, Минобрнауки РФ и Институт языкознания РАН ежегодно будут заниматься исследованием социолингвистической ситуации с языками коренных народов и проводить научные изыскания по отдельным темам.

Помимо этого, властям регионов России поручено разработать и утвердить собственные планы проведения мероприятий до 2032 года.

Международное десятилетие языков коренных народов мира было провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году. Россия первой приступила к реализации этой инициативы.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать законы о правах коренных народов. До этого в Татарстане 2021 год по решению Президента РТ Рустама Минниханова был объявлен Годом родных языков и народного единства.