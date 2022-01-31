Путин поручил усовершенствовать законы о правах коренных народов

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ и своим полномочным представителям в Дальневосточном, Сибирском и Приволжском федеральных округах усовершенствовать законодательство о правах коренных малочисленных народов, проживающих на территории упраздненных автономных округов.

Об этом говорится в перечне поручений главы государства, данных по итогам прошедшего 9 декабря заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«<…> проанализировать <…> законодательство Российской Федерации и практику его применения в части, касающейся обеспечения гарантий прав коренных малочисленных народов <…>, проживающих на территориях административно-территориальных единиц, ранее являвшихся субъектами Российской Федерации и вошедших в состав Пермского, Красноярского, Забайкальского, Камчатского краев и Иркутской области <…>», — сказано в документе, опубликованном на сайте московского Кремля.

При необходимости должны быть представлены предложения по совершенствованию соответствующих нормативных правовых актов. Поручение должно быть исполнено к 1 июня текущего года.

В 2005 году с Пермской областью был объединен Коми-Пермяцкий АО, объединенный регион получил название Пермского края. В 2007-м Корякский АО был объединен с Камчатской областью в Камчатский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский АО оказались объединены с Красноярским краем. В 2008-м Агинский Бурятский АО был объединен с Читинской областью в Забайкальский край, а Усть-Ордынский Бурятский АО — с Иркутской областью.