Татарстан стал регионом-лидером по заявкам на автокредиты

Татарстан стал регионом-лидером по количеству заявок на автокредиты с начала года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно данным, в Татарстане живут наиболее активные заемщики. С января по сентябрь было подано более 520 тыс. заявок на автокредиты. Следом в рейтинге идет Краснодарский край (507 тыс. заявок), Московская область (493 тыс. заявок), Москва (486 тыс. заявок) и Башкортостан (418 тыс. заявок).

При этом в Татарстане еще и самая высокая доля одобренных заявок на автокредит – свыше 25%. Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге одобряют около 19% и 22% соответственно.

Всего в России за девять месяцев этого года россияне подали более 10 млн заявок на получение автокредита. Из них было одобрено около 18%. Порядка 70% одобренных заявок реализовались в полученные автокредиты.