Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан стал регионом-лидером по заявкам на автокредиты
Татарстан стал регионом-лидером по количеству заявок на автокредиты с начала года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Согласно данным, в Татарстане живут наиболее активные заемщики. С января по сентябрь было подано более 520 тыс. заявок на автокредиты. Следом в рейтинге идет Краснодарский край (507 тыс. заявок), Московская область (493 тыс. заявок), Москва (486 тыс. заявок) и Башкортостан (418 тыс. заявок).
При этом в Татарстане еще и самая высокая доля одобренных заявок на автокредит – свыше 25%. Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге одобряют около 19% и 22% соответственно.
Всего в России за девять месяцев этого года россияне подали более 10 млн заявок на получение автокредита. Из них было одобрено около 18%. Порядка 70% одобренных заявок реализовались в полученные автокредиты.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»