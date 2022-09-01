В России при техосмотре перестанут проверять аптечки и огнетушитель

В России уменьшилось число обязательных требований при прохождении техосмотра. Изменения, утвержденные Правительством России, начинают действовать с 1 сентября.

Так, теперь при прохождении осмотра могут не проверять аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и штатное противоугонное устройство. Также специалисты перестанут осматривать тормозные трубки на наличие повреждений либо коррозии, контролировать небольшое подтекание масел, рабочих жидкостей в основных транспортных агрегатах.

Тем не менее все необязательное при прохождении ТО оборудование должно находиться в машине по правилам дорожного движения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что постановление Правительства на треть сократило список обязательных требований для прохождения техосмотра.