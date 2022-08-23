В России на треть сокращены требования к проведению техосмотра легковых авто

1 сентября в России вступят в силу новые правила проведения техосмотра. Требования к автомобилям значительно сокращаются – так, легковушки не будут проверять на наличие аптечек, огнетушителей, знаков «Аварийная остановка» и уровень шума в выхлопной системе.

Вместо прежних 82 параметров у легковых автомобилей теперь специалисты будут контролировать только 55. В числе прочего не будет проводиться осмотр коробок передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера и другое. Полный список отмененных требований можно посмотреть в документе на портале проектов нормативно правовых актов.

Для легковушек старше четырех лет остается обязательным техосмотр при смене владельца, проведении тюнинга или замене основных запчастей и агрегатов. Кроме того, проводить его придется и при выезде в страны Евросоюза – это правило распространяется на машины любого возраста.