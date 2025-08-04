В России предложили законодательно ограничить срок службы машины

В России предложили ограничить срок службы легковых машин 30 годами. По словам авторов инициативы, по достижении транспортом этого возраста владелец должен отправить автомобиль или на помойку, или получить специальные документы, доказывающие, что «легковушка» является раритетным экземпляром, чтобы эксплуатировать ее дальше, пишет журнал «За рулем».

Инициаторы подчеркнули, что, согласно ГОСТ, в графе о раритетных или классических транспортных средствах как раз фигурирует возраст в 30 лет.

Журналисты, писавшие данный материал, назвали инициативу «здравой». Он отметили, что в большинстве случаев автомобили не доживают до такого значительного возраста. В качестве примера авторы статьи привели статистику на рынке б/у машин. Согласно приведенным данным, «легковушек» в возрасте 30+ лет – всего 0,028% от общего объема.

«Собственно, именно для них (лиц, продающих на площадках подобные автомобили – прим. Т-и) и примут такой закон», - отмечается в материале.

При этом авторы подчеркнули, что проект находится еще на этапе обсуждения, а примут его или нет – пока неизвестно.