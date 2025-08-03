Назван способ надежно закрепить коврики в салоне машины, чтобы они не съезжали под ногами

Чтобы коврик не «елозил» по салону автомобиля, его стоит закрепить клипсами. Об этом сообщил водитель из Самары, чьи слова приводит журнал «За рулем».

Как рассказал сам житель, раньше в его автомобиле пассажиры постоянно задевали коврик, сдвигали в сторону. Как следствие, на ковролине оставалась грязь. Причем сначала он попытался решить проблему с помощью ленты-липучки, но она не помогла.

«Я закрепил коврики клипсами от обивки ВАЗ‑2112», - добавил водитель из Самары.

Судя по предоставленным фото, водитель закрепил коврик клипсами за пластик. Причем сами клипсы вставлены в выступающие вверх края коврика.

Теперь, по словам водителя, коврики плотно прилегают и надежно зафиксированы, поэтому больше не съезжают под ногами.