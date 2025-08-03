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Общество 3 августа 2025 18:55

Назван способ надежно закрепить коврики в салоне машины, чтобы они не съезжали под ногами

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Чтобы коврик не «елозил» по салону автомобиля, его стоит закрепить клипсами. Об этом сообщил водитель из Самары, чьи слова приводит журнал «За рулем».

Как рассказал сам житель, раньше в его автомобиле пассажиры постоянно задевали коврик, сдвигали в сторону. Как следствие, на ковролине оставалась грязь. Причем сначала он попытался решить проблему с помощью ленты-липучки, но она не помогла.

«Я закрепил коврики клипсами от обивки ВАЗ‑2112», - добавил водитель из Самары.

Судя по предоставленным фото, водитель закрепил коврик клипсами за пластик. Причем сами клипсы вставлены в выступающие вверх края коврика.

Теперь, по словам водителя, коврики плотно прилегают и надежно зафиксированы, поэтому больше не съезжают под ногами.

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#автомобиль #ковер #полезная информация
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